Форман: Макгрегор провел удивительный боксерский поединок против Мэйуэзера

ТАСС, 27 августа. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор провел удивительный бой по правилам бокса против американского боксера-профессионала Флойда Мэйуэзера. Такое мнение в своем Twitter выразил бывший чемпион мира по боксу по двум престижным версиям американец Джордж Формэн.

В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Макгрегор был удивителен, никогда ранее не проводил 10 раундов, - сказал Формэн. - Он сумел сделать больно Мэйуэзеру. Все эксперты должны извиниться, ведь ирландец был конкурентоспособен".

McGregor unbelievable never gone 10 round before impossible he made a fight hurt Mayweather too https://t.co/62g68fg3xf — George Foreman (@GeorgeForeman) 27 августа 2017 г.