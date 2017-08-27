Ирландский боец Макгрегор подтвердил, что останется в UFC

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ТАСС, 27 августа. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор подтвердил, что продолжит выступать в организации. Слова ирландца приводит Dailystar.
В ночь на воскресенье 40-летний американский боксер Флойд Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
"Конечно", - сказал Макгрегор, отвечая на вопрос, останется ли он в UFC.
Ирландец отметил, что пока не строит планов по продолжению боксерской карьеры. "Посмотрим, что будет, я не знаю,- добавил Макгрегор. - У меня еще есть титул для защиты в UFC. Но если кто-то хочет провести бой против меня, пусть только позовет".
В смешанных единоборствах на счету Макгрегора 21 победа (19 - досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.