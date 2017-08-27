Флойд Мэйуэзер заявил, что рад уйти из бокса победителем

ТАСС, 27 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер- младший рад завершить карьеру непобежденным. Слова спортсмена приводит агентство France-Presse.

В воскресенье в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" прошел бой по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним ирландцем Конором Макгрегором и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"У меня была отличная карьера, и я показал молодым ребятам, что лучше не стоит бросать мне вызов, - сказал Мэйуэзер. - Рад, что после 21 года на ринге все запомнят меня как победителя, у которого всегда есть выигрышная стратегия на бой. Да, я уже не тот Мэйуэзер, которым был ранее, но у меня есть опыт".

Также американец отметил, что планирует сосредоточиться на промоутерской деятельности. "Я хочу найти нового Мэйуэзера, это может занять много времени, но уже сейчас есть ребята, у которых может быть большое будущее", - сказал он.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Кроме того, он стал вторым боксером-чемпионом мира в истории, которому удалось завершить карьеру без поражений. Ранее аналогичным достижением отметился американец Рокки Марчиано (49 боев), который проводил поединки в 40-50-х годах.