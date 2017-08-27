"Челси" нанес первое поражение "Эвертону" в чемпионате Англии

"Челси" нанес первое поражение "Эвертону" в чемпионате АнглииСпорт 27 августа, 17:51
Сборная России завоевала одну золотую медаль в восьмой день УниверсиадыСпорт 27 августа, 17:45
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского мостаВ стране 27 августа, 17:40
Глава ВФГБК Архипов назвал удовлетворительным выступление российских гребцов на ЧМСпорт 27 августа, 17:27
Тиллерсон: США продолжат оказывать "мирное давление" на КНДРМеждународная панорама 27 августа, 17:22
Трамп посетит пострадавший от урагана "Харви" ТехасМеждународная панорама 27 августа, 17:09
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при БельгииСпорт 27 августа, 16:35
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько днейСпорт 27 августа, 15:42
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского мостаВ стране 27 августа, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 августа. "Челси" одержал победу над "Эвертоном" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Сеск Фабрегас (27-я минута) и Альваро Мората (40). Поражение от "Челси" стало первым для "Эвертона" в нынешнем чемпионате.
В другом матче "Вест Бромвич" сыграл вничью со "Сток Сити" - 1:1.
В турнирной таблице "Челси" набрал шесть очков и поднялся на пятое место. "Эвертон" занимает десятую позицию (4).
В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Эвертон" проведет домашний матч против "Лестера". Обе встречи пройдут 9 сентября.