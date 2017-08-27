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"Челси" нанес первое поражение "Эвертону" в чемпионате Англии

Спорт
27 августа, 17:51 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Форвард "Челси" Альваро Мората

Форвард "Челси" Альваро Мората

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 27 августа. "Челси" одержал победу над "Эвертоном" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Сеск Фабрегас (27-я минута) и Альваро Мората (40). Поражение от "Челси" стало первым для "Эвертона" в нынешнем чемпионате.

В другом матче "Вест Бромвич" сыграл вничью со "Сток Сити" - 1:1.

В турнирной таблице "Челси" набрал шесть очков и поднялся на пятое место. "Эвертон" занимает десятую позицию (4).

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Эвертон" проведет домашний матч против "Лестера". Обе встречи пройдут 9 сентября.

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