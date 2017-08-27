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Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневки

Спорт
27 августа, 19:05 UTC+3 ТАСС

Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес

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Крис Фрум

Крис Фрум

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 27 августа. Британский велогонщик из команды Sky Крис Фрум выиграл девятый этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Ориуэла и финишировал в Кумбре дель Соль.

Фрум преодолел дистанцию 174 км за 4 часа 7 минут 13 секунд. Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott, отставший на четыре секунды. Канадец Майкл Вудс из Cannondale-Drapac стал третьим (отставание - пять секунд). Российский гонщик швейцарской команды "Катюша- Альпецин" Ильнур Закарин финишировал пятым, проиграв победителю восемь секунд.

Фрум упрочил лидерство в генеральной классификации, второе место занимает Чавес, уступая 36 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 1 минуту 5 секунд. Закарин располагается на 10-м месте в общем зачете (+2 минуты 15 секунд).

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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