Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневки

ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 27 августа, 19:38
Тренер: прыгун в высоту Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метраСпорт 27 августа, 19:31
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛСпорт 27 августа, 19:27
Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий факторСпорт 27 августа, 19:22
Трутнев: власти поддержат развитие портового хозяйства в ДФО для туристовЭкономика и бизнес 27 августа, 19:21
Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далекоСпорт 27 августа, 19:14
Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневкиСпорт 27 августа, 19:05
Агент: прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в ГерманииСпорт 27 августа, 18:41
Американцы Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 августа, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 августа. Британский велогонщик из команды Sky Крис Фрум выиграл девятый этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Ориуэла и финишировал в Кумбре дель Соль.
Фрум преодолел дистанцию 174 км за 4 часа 7 минут 13 секунд. Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott, отставший на четыре секунды. Канадец Майкл Вудс из Cannondale-Drapac стал третьим (отставание - пять секунд). Российский гонщик швейцарской команды "Катюша- Альпецин" Ильнур Закарин финишировал пятым, проиграв победителю восемь секунд.
Фрум упрочил лидерство в генеральной классификации, второе место занимает Чавес, уступая 36 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 1 минуту 5 секунд. Закарин располагается на 10-м месте в общем зачете (+2 минуты 15 секунд).
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.