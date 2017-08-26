Француз Алафилипп выиграл восьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 26 августа. Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из команды Quick Step Floors выиграл восьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Эльине и финишировал на горе Шоррет де Кати.

Алафилипп преодолел дистанцию 199,5 км за 4 часа 37 минут 55 секунд. Второе место занял словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates, показавший то же время на финише. Поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe стал третьим. Российский гонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин финишировал 18-м, проиграв победителю 1 минуту 44 секунды.

Алафилипп одержал первую победу на "Вуэльте" в карьере и первую на Гранд-турах. Для его команды эта победа стала третьей на текущей веломногодневке.

Лидерство в генеральной классификации упрочил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, уступая 28 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 41 секунду. Закарин поднялся на 10-е место в общем зачете (плюс 1 минута 57 секунд).

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.