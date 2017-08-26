Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Француз Алафилипп выиграл восьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
26 августа, 18:29 UTC+3 ТАСС

Второе место занял словенец Ян Поланц

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жюлиан Алафилипп

Жюлиан Алафилипп

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 26 августа. Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из команды Quick Step Floors выиграл восьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Эльине и финишировал на горе Шоррет де Кати.

Смотрите также

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

Поляк Марчински выиграл шестой этап веломногодневки "Вуэльта"

Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"

Алафилипп преодолел дистанцию 199,5 км за 4 часа 37 минут 55 секунд. Второе место занял словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates, показавший то же время на финише. Поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe стал третьим. Российский гонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин финишировал 18-м, проиграв победителю 1 минуту 44 секунды.

Алафилипп одержал первую победу на "Вуэльте" в карьере и первую на Гранд-турах. Для его команды эта победа стала третьей на текущей веломногодневке.

Лидерство в генеральной классификации упрочил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, уступая 28 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 41 секунду. Закарин поднялся на 10-е место в общем зачете (плюс 1 минута 57 секунд).

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
2
В Новосибирске на подстанции ТЭЦ-2 произошел крупный пожар
3
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
4
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
5
Лондонская полиция планирует отдавать приоритет вызовам от незащищенных категорий граждан
6
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама