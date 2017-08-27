"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьиСпорт 27 августа, 21:03
Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мираСпорт 27 августа, 20:55
Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороныСпорт 27 августа, 20:51
Россияне Тищенко и Егоров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксуСпорт 27 августа, 20:48
Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛСпорт 27 августа, 20:42
Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКАСпорт 27 августа, 20:11
"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛСпорт 27 августа, 20:05
Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в БерлинеСпорт 27 августа, 20:04
Кононов: футболисты "Ахмата" в матче с ЦСКА могли забить и большеСпорт 27 августа, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило братиславский "Слован" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У москвичей отличились Даниил Тарасов (23-я минута), Дмитрий Маркович (35), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (58). В составе словацкого клуба шайбы забросили Юрай Микуш (31) и Михаил Ржелик (59).
"Слован" потерпел третье поражение подряд на старте КХЛ под руководством Милоша Ржиги. Ранее клуб уступил санкт- петербургскому СКА (1:7) и ярославскому "Локомотиву" (1:5).
В другом матче воскресенья финский "Йокерит" в серии буллитов победил ярославский "Локомотив" (4:3).
В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Йокеритом" 29 августа, "Слован" на своей площадке встретится с минским "Динамо" 30-го числа.