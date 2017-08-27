"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило братиславский "Слован" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У москвичей отличились Даниил Тарасов (23-я минута), Дмитрий Маркович (35), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (58). В составе словацкого клуба шайбы забросили Юрай Микуш (31) и Михаил Ржелик (59).

"Слован" потерпел третье поражение подряд на старте КХЛ под руководством Милоша Ржиги. Ранее клуб уступил санкт- петербургскому СКА (1:7) и ярославскому "Локомотиву" (1:5).

В другом матче воскресенья финский "Йокерит" в серии буллитов победил ярославский "Локомотив" (4:3).

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Йокеритом" 29 августа, "Слован" на своей площадке встретится с минским "Динамо" 30-го числа.