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"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 августа, 19:16 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 26 августа. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (36-я минута), Александр Свитов (46), Антон Глинкин (52) и Альберт Яруллин (56). У гостей отличился Роберт Саболич (42).

Для "Адмирала" это поражение стало третьим подряд на старте сезона КХЛ.

В следующем матче "Ак Барс" 26 августа примет хабаровский "Амур", "Адмирал" 28 августа на выезде сыграет с "Сочи".

В параллельном матче нижнекамский "Нефтехимик" обыграл пекинский "Куньлунь" - 2:1.

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