"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 26 августа. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (36-я минута), Александр Свитов (46), Антон Глинкин (52) и Альберт Яруллин (56). У гостей отличился Роберт Саболич (42).
Для "Адмирала" это поражение стало третьим подряд на старте сезона КХЛ.
В следующем матче "Ак Барс" 26 августа примет хабаровский "Амур", "Адмирал" 28 августа на выезде сыграет с "Сочи".
В параллельном матче нижнекамский "Нефтехимик" обыграл пекинский "Куньлунь" - 2:1.