СКА в серии буллитов победил "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 августа. Санкт-петербургский СКА по буллитам обыграл подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе "Витязя" отличились Максим Афиногенов (11-я минута), Иван Яценко (23) и Александр Денежкин (42). У хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (22), Сергей Широков (33) и Патрик Херсли (41). Победный буллит на счету Павла Дацюка.

Следующий матч СКА сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо" 2 сентября. "Витязь" 29 августа на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".