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ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
27 августа, 19:38 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Московский ЦСКА победил минское "Динамо" в овертайме со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У минчан отличился Джастин Фонтейн (30-я минута). В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Валерий Ничушкин (55) и Андрей Светлаков (64).

В других матчах воскресенья екатеринбургский "Автомобилист" победил челябинский "Трактор" (2:1), а магнитогорский "Металлург" обыграл тольяттинскую "Ладу" (5:4). У магнитогорцев дубль оформил Сергей Мозякин.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с омским "Авангардом" 1 сентября. Минское "Динамо" в гостях сыграет с чешским "Слованом" 30 августа.

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