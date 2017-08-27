Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛ

Спорт
27 августа, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

В воскресенье хоккеисты "Слована" потерпели третье поражение подряд с начала сезона, уступив в гостях московскому "Динамо" со счетом 2:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Милош Ржига

Милош Ржига

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер братиславского "Слована" Милош Ржига признал, что ошибся в процессе подготовки команды к сезону-2017/18 Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье хоккеисты "Слована" потерпели третье поражение подряд с начала сезона, уступив в гостях московскому "Динамо" со счетом 2:4.

Смотрите также

"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

"Локомотив" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

СКА разгромил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

"Мы начали подготовку с основным составом поздно - две недели назад. Тогда к нам пришла большая группа игроков, и эта ситуация была нашей ошибкой. Другая ошибка, что эти ребята должным образом не подготовились к старту сезона", - сказал Ржига.

"В атаке мы пока не можем успевать, нет агрессии. Да, мы идем потихоньку вперед, но нельзя такие ошибки делать в обороне", - добавил специалист.

По словам главного тренера "Динамо" Владимира Воробьева, его игроки извлекли уроки из поражения от ЦСКА в пятницу (1:6). "Благодарны ребятам, которые хорошо настроились, выполняли тренерскую установку. Местами были провалы, но хорошо сработало большинство", - отметил тренер.

В составе "Динамо" дебютировал 17-летний нападающий Михаил Бицадзе, который из-за травмы плеча отыграл только первый период. "Доктора мне доложат. Про него скажу, что это перспективный молодой парень", - подчеркнул Воробьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама