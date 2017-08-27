Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер братиславского "Слована" Милош Ржига признал, что ошибся в процессе подготовки команды к сезону-2017/18 Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье хоккеисты "Слована" потерпели третье поражение подряд с начала сезона, уступив в гостях московскому "Динамо" со счетом 2:4.

"Мы начали подготовку с основным составом поздно - две недели назад. Тогда к нам пришла большая группа игроков, и эта ситуация была нашей ошибкой. Другая ошибка, что эти ребята должным образом не подготовились к старту сезона", - сказал Ржига.

"В атаке мы пока не можем успевать, нет агрессии. Да, мы идем потихоньку вперед, но нельзя такие ошибки делать в обороне", - добавил специалист.

По словам главного тренера "Динамо" Владимира Воробьева, его игроки извлекли уроки из поражения от ЦСКА в пятницу (1:6). "Благодарны ребятам, которые хорошо настроились, выполняли тренерскую установку. Местами были провалы, но хорошо сработало большинство", - отметил тренер.

В составе "Динамо" дебютировал 17-летний нападающий Михаил Бицадзе, который из-за травмы плеча отыграл только первый период. "Доктора мне доложат. Про него скажу, что это перспективный молодой парень", - подчеркнул Воробьев.