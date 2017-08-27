Киберфутболист "Локомотива" занял третье место на турнире по игре FIFA 17 в Киеве

ТАСС, 27 августа. Российский киберфутболист "Локомотива" Роберт Фахретдинов под никнеймом UFENOK77 занял третье место на турнире по FIFA - Summer Cup 2017, который проходит в Киеве.

В финале нижней сетки плей-офф россиянин со счетом 0:1 уступил казахстанскому киберспортсмену "Бунедкора" Ali Bebeto. Победителем турнира стал голландец Dani, представлявший "Аякс".

В Summer Cup 2017 принимали участие восемь сильнейших киберфутболистов Европы. Фахретдинов был единственным представителем от России на турнире. За первое место назначены призовые в $2500, второе - $1500, третье - 800$.