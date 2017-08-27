Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киберфутболист "Локомотива" занял третье место на турнире по игре FIFA 17 в Киеве

Спорт
27 августа, 21:20 UTC+3 ТАСС

Победителем турнира стал голландец Dani, представлявший "Аякс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Российский киберфутболист "Локомотива" Роберт Фахретдинов под никнеймом UFENOK77 занял третье место на турнире по FIFA - Summer Cup 2017, который проходит в Киеве.

В финале нижней сетки плей-офф россиянин со счетом 0:1 уступил казахстанскому киберспортсмену "Бунедкора" Ali Bebeto. Победителем турнира стал голландец Dani, представлявший "Аякс".

В Summer Cup 2017 принимали участие восемь сильнейших киберфутболистов Европы. Фахретдинов был единственным представителем от России на турнире. За первое место назначены призовые в $2500, второе - $1500, третье - 800$.

Смотрите также

РФС начал подготовку по организации всероссийского турнира по киберфутболу

Английский киберспортсмен Илинг стал чемпионом мира по игре FIFA 17

Российский киберспортсмен Гурьев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по игре FIFA 17

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
2
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
3
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
4
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама