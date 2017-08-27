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Хоккеист Кашпар ожидает от "Динамо" погашения задолженности по зарплате за два месяца

Спорт
27 августа, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Кашпар перешел в "Динамо" перед сезоном-2016/17 и после девяти матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи, был выставлен "Динамо" на драфт отказов в декабре

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Игроки "Динамо" Лукаш Кашпар и Мартиньш Карсумс (слева направо)

Игроки "Динамо" Лукаш Кашпар и Мартиньш Карсумс (слева направо)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хоккеист братиславского "Слована" Лукаш Кашпар ожидает, что московское "Динамо" погасит перед ним задолженность по зарплате за два месяца за сезон-2016/17. Об этом игрок рассказал журналистам.

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Кашпар перешел в "Динамо" перед сезоном-2016/17 и после девяти матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи, был выставлен "Динамо" на драфт отказов в декабре. После того, как ни один из клубов КХЛ не взял чешского игрока, Кашпар доиграл в "Динамо" остаток сезона, перезаключив контракт.

"Клуб мне должен еще много денег, это зарплата за два месяца плюс бонусы, - сказал Кашпар. - Я говорил с ребятами, связанными с профсоюзом. Слышал, что это даже не проблема КХЛ. Они обратились в суд, я надеюсь, что мы скоро получим деньги".

В предыдущих сезонах "Динамо" было представлено АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", задолженность которого перед хоккеистами команды составляет около 800 млн рублей за три месяца. В нынешнем сезоне "Динамо" представлено ООО "ХК "Динамо", которое сообщило, что не планирует погашать игрокам долги, поскольку не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо". В июле Континентальная хоккейная лига присвоила всем игрокам "Динамо", выступавшим за клуб в прошлом сезоне, статус неограниченно свободных агентов.

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко сообщил, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

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