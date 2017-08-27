Хоккеист Кашпар ожидает от "Динамо" погашения задолженности по зарплате за два месяца

СМИ: ПСЖ арендует футболиста "Монако" Мбаппе с правом выкупа за €180 млнСпорт 27 августа, 22:38
Селихов и Швец вызваны в сборную России по футболу вместо Лунева и ОздоеваСпорт 27 августа, 22:30
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продажОбщество 27 августа, 22:00
"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчейСпорт 27 августа, 21:57
Два мяча Смолова принесли победу "Краснодару" над "Динамо" в матче РФПЛСпорт 27 августа, 21:54
Женская сборная России завоевала серебро в командном турнире ЧМ по современному пятиборьюСпорт 27 августа, 21:50
Хоккеист Кашпар ожидает от "Динамо" погашения задолженности по зарплате за два месяцаСпорт 27 августа, 21:28
Россиянка Губайдуллина завоевала золото ЧМ по современному пятиборью в КаиреСпорт 27 августа, 21:22
Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьиСпорт 27 августа, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хоккеист братиславского "Слована" Лукаш Кашпар ожидает, что московское "Динамо" погасит перед ним задолженность по зарплате за два месяца за сезон-2016/17. Об этом игрок рассказал журналистам.
Кашпар перешел в "Динамо" перед сезоном-2016/17 и после девяти матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи, был выставлен "Динамо" на драфт отказов в декабре. После того, как ни один из клубов КХЛ не взял чешского игрока, Кашпар доиграл в "Динамо" остаток сезона, перезаключив контракт.
"Клуб мне должен еще много денег, это зарплата за два месяца плюс бонусы, - сказал Кашпар. - Я говорил с ребятами, связанными с профсоюзом. Слышал, что это даже не проблема КХЛ. Они обратились в суд, я надеюсь, что мы скоро получим деньги".
В предыдущих сезонах "Динамо" было представлено АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", задолженность которого перед хоккеистами команды составляет около 800 млн рублей за три месяца. В нынешнем сезоне "Динамо" представлено ООО "ХК "Динамо", которое сообщило, что не планирует погашать игрокам долги, поскольку не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо". В июле Континентальная хоккейная лига присвоила всем игрокам "Динамо", выступавшим за клуб в прошлом сезоне, статус неограниченно свободных агентов.
Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко сообщил, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.