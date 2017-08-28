Президент ФСПР Аминов назвал закономерной победу пятиборки Губайдуллиной на ЧМ в Египте

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех 25-летней россиянки Гульназ Губайдуллиной, выигравшей в минувшее воскресенье золото в личном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Египте, нельзя назвать случайным, эта победа стала закономерным результатом качественной работы тренерского штаба сборной и руководства Федерации современного пятиборья России (ФСПР). Такое мнение выразил ТАСС глава ФСПР Вячеслав Аминов.
Губайдуллина заняла первое место, набрав 1292 очка. Второй стала Жофия Фельдхази из Венгрии (1285), третьей - белоруска Анастасия Прокопенко (1281). Это второе российское золото в личном турнире среди женщин на чемпионатах мира после победы Елизаветы Суворовой в 1997 году.
"Победа Гульназ была предсказуемой, мы считаем ее одной из самых сильных спортсменок мира, - отметил Аминов. - Неслучайно я год назад принял решение взять ее на Олимпийские игры в Бразилию, где она сумела установить рекорд в плавании. Также можно вспомнить, как эта спортсменка выступила в июньском финале Кубка мира, где стала бронзовой медалисткой, сумев отыграть значительное отставание после неудачного сложившегося для нее фехтования".
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка установила олимпийский рекорд в пятиборье по плаванию, проплыв дистанцию 200 м за 2 минуты 07,94 секунды, однако в итоговом зачете Губайдуллина заняла 15-е место.
"Исторически российское пятиборье сильно именно мужской сборной, - продолжил глава ФСПР. - Сильный пол в течение долгих лет приносит стране медали на всех крупных международных соревнованиях. И я как руководитель Федерации вместе с тренерским штабом национальной команды большое внимание уделяю именно женской сборной. Мы поставили перед собой цель поднять женское пятиборье".
"Губайдуллина обладает большим потенциалом. Поэтому, повторюсь, последний успех Гульназ нельзя назвать случайным. Мы шли к этому на протяжении последних трех лет", - подчеркнул Аминов.