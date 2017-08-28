Аминов: россиянин Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Лесун, вынужденный из-за проблем со спиной досрочно прекратить выступление на мировом первенстве в Египте, продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.
Лесун в финале чемпионата мира лидировал после первого вида - фехтования, однако затем был вынужден отказаться от продолжения борьбы за награды из-за непрекращающихся болей в спине.
"Чисто по-человечески я, конечно, очень переживаю за Сашу после того, как он был вынужден сняться, - признался Аминов. - Но в спортивном плане не считаю, что случилось что-то страшное. Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира. В спорте бывает такое, когда какое-то недомогание вынуждает лидеров досрочно прекратить выступления, но результаты, которые Александр показал на других стартах, не позволяют усомниться в его лидерстве".
"Я надеюсь, что серьезных проблем со здоровьем у него не возникло. У нас в России сильная спортивная медицина, которая поможет Саше быстро решить все проблемы со здоровьем. А мы еще увидим Лесуна на пьедестале почета не один раз", - подытожил глава ФСПР.