Аминов: россиянин Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион Александр Лесун, вынужденный из-за проблем со спиной досрочно прекратить выступление на мировом первенстве в Египте, продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Лесун в финале чемпионата мира лидировал после первого вида - фехтования, однако затем был вынужден отказаться от продолжения борьбы за награды из-за непрекращающихся болей в спине.

"Чисто по-человечески я, конечно, очень переживаю за Сашу после того, как он был вынужден сняться, - признался Аминов. - Но в спортивном плане не считаю, что случилось что-то страшное. Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира. В спорте бывает такое, когда какое-то недомогание вынуждает лидеров досрочно прекратить выступления, но результаты, которые Александр показал на других стартах, не позволяют усомниться в его лидерстве".

"Я надеюсь, что серьезных проблем со здоровьем у него не возникло. У нас в России сильная спортивная медицина, которая поможет Саше быстро решить все проблемы со здоровьем. А мы еще увидим Лесуна на пьедестале почета не один раз", - подытожил глава ФСПР.