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Фурх, Верещагин и Широков признаны лучшими игроками первой недели в КХЛ

Спорт
28 августа, 15:26 UTC+3 ТАСС

Лучшим новичком стал 18-летний Толванен, в трех матчах набравший 6 (3+3) очков

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Сергей Широков

Сергей Широков

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Вратарь омского "Авангарда" Доминик Фурх, защитник "Сибири" Иван Верещагин, нападающий санкт-петербургского СКА Сергей Широков и нападающий финского "Йокерита" Эли Толванен признаны лучшими игроками первой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарем был признан Фурх, одержавший три победы в трех матчах, проведя одну из игр "на ноль", при 97,33% отраженных бросков. Лучшим защитником стал Верещагин, который в трех матчах отметился тремя голевыми передачами. Лучшим форвардом был признан Широков, в четырех матчах он набрал шесть очков (4 гола + 2 передачи).

Лучшим новичком стал 18-летний Толванен, в трех матчах набравший 6 (3+3) очков.

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