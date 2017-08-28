Фурх, Верещагин и Широков признаны лучшими игроками первой недели в КХЛ

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ТАСС, 28 августа. Вратарь омского "Авангарда" Доминик Фурх, защитник "Сибири" Иван Верещагин, нападающий санкт-петербургского СКА Сергей Широков и нападающий финского "Йокерита" Эли Толванен признаны лучшими игроками первой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарем был признан Фурх, одержавший три победы в трех матчах, проведя одну из игр "на ноль", при 97,33% отраженных бросков. Лучшим защитником стал Верещагин, который в трех матчах отметился тремя голевыми передачами. Лучшим форвардом был признан Широков, в четырех матчах он набрал шесть очков (4 гола + 2 передачи).
Лучшим новичком стал 18-летний Толванен, в трех матчах набравший 6 (3+3) очков.