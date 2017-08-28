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"Авангард" выиграл у "Спартака", одержав четвертую победу подряд в КХЛ

Спорт
28 августа, 18:36 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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ТАСС, 28 августа. Омский "Авангард" победил московский "Спартак" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У москвичей отличились Евгений Фролов (20-я минута) и Александр Хохлачев (45). В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов (17), Андре Петерссон (31), Кирилл Семенов (52) и Петр Хохряков (57).

"Авангард" одержал четвертую победу в четырех матчах на старте регулярного чемпионата нового сезоне. Ранее омичи выиграли у рижского "Динамо" (3:1), череповецкой "Северстали" (1:0) и нижегородского "Торпедо" (2:1). "Спартак" потерпел третье поражение в четырех матчах.

В другом матче понедельника "Торпедо" победило "Сибирь" (3:2).

В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с московским ЦСКА 1 сентября, "Спартак" днем позже также в гостях встретится с рижским "Динамо".

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