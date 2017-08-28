"Куньлунь" победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 28 августа. Китайский "Куньлунь" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У китайской команды отличились Алексей Поникаровский (49-я минута) и Брэндон Дефацио (60). В составе уфимцев шайбу забросил Филип Ларсен (45).
В следующем матче 1 сентября "Куньлунь" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Салават Юлаев" днем ранее проведет домашний матч против "Сочи".
В другом матче понедельника казахстанский "Барыс" победил череповецкую "Северсталь" (4:3), ханты-мансийская "Югра" уступила рижскому "Динамо" (2:3).