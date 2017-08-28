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Сборная России по современному пятиборью завоевала три медали на чемпионате мира в Каире

Спорт
28 августа, 21:58 UTC+3 ТАСС

В неофициальном общекомандном зачете россияне пятое четвертое место

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Гульназ Губайдуллина

Гульназ Губайдуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Сборная России по современному пятиборью завоевала три медали - золотую, серебряную и бронзовую - на чемпионате мира, который в понедельник завершился в Каире.

Всего на чемпионате мира разыгрывалось семь комплектов наград - в эстафетах, в личном и командном первенстве у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

Гульназ Губайдуллина заняла первое место и стала второй россиянкой, завоевавшей звание чемпионки мира в личном первенстве, в 1997 году это удалось Елизавете Суворовой. Женская сборная России в составе Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебряные медали в командном турнире. Мужская сборная в составе Александра Лесуна, Кирилла Белякова и Ильи Фролова в аналогичной дисциплине стала третьей.

В эстафетах россияне остались без наград: Фролов и Данил Калимуллин стали четвертыми, Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина - пятыми, Баташова и Беляков - 15-ми. В личном турнире у мужчин россияне также остались без наград. Лидер сборной России Александр Лесун, который является олимпийским чемпионом 2016 года, занимал промежуточное первое место после первого вида - фехтования. Перед второй дисциплиной (плавание) он принял решение сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла пятое место. Первыми стали немцы, в активе которых два золота, серебро и бронза, вторыми - южнокорейцы (2-0-0), третье место поделили хозяева турнира из Египта и сборная Венгрии (1-2-0).

Первый чемпионат мира по современному пятиборью прошел в 1949 году в Стокгольме, 20 лет назад в Софии впервые состоялся совместный турнир для мужчин и женщин. Год назад чемпионат мира прошел в Москве, сборная России победила в смешанной эстафете, где вместе с Лесуном выступала Доната Римшайте, на счету российской команды было также три серебряные медали - у Лесуна в личном первенстве, в командном турнире и мужской эстафете (Фролов и Олег Наумов). Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в итальянской Катании..

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