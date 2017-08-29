Путин поздравил россиянку Губайдуллину с победой на ЧМ по современному пятиборью в Каире

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Гульназ Губайдуллину с золотом чемпионата мира по современному пятиборью в Каире в личном первенстве. Текст поздравительной телеграммы опубликован поздно вечером в понедельник на сайте Кремля.
"Вы продемонстрировали отличную спортивную форму, характер и волю, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Впервые за двадцать лет представительница нашей страны стала чемпионкой мира по современному пятиборью в личном первенстве", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсменке новых достижений и всего самого доброго.
Гульназ Губайдуллина заняла первое место и стала второй россиянкой, завоевавшей звание чемпионки мира в личном первенстве, в 1997 году это удалось Елизавете Суворовой.
В неофициальном общекомандном зачете на прошедшем в Египте чемпионате мира по современному пятиборью сборная России заняла пятое место. Первыми стали немцы, в активе которых два золота, серебро и бронза, вторыми - южнокорейцы (2-0-0), третье место поделили хозяева турнира из Египта и сборная Венгрии (1-2-0).