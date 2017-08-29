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Минсвязи: решение об отказе выдачи паспорта болельщика не подлежит обжалованию

Спорт
29 августа, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Во время Кубка конфедераций было выдано порядка 450 тыс. паспортов болельщиков, отказы были получены менее чем в 0,1 процента случаев

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Случаев официального обжалования отказов в выдаче паспортов болельщиков на Кубке конфедераций по футболу 2017 года не зафиксировано, любая попытка была бы обречена в соответствии с законодательством РФ. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.

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Во время Кубка конфедераций было выдано порядка 450 тыс. паспортов болельщиков. По словам Черненко, отказы были получены менее чем в 0,1 процента случаев.

"В соответствии с российским законодательством, мер по обжалованию такого решения не существует. РФ вправе отказать болельщику без объяснения причин. Мы разбираем, действительно ли болельщику было отказано, действительно ли это не связано с неправильной работой комплекса мер, не сработала ли карточка, не пришли ли оповещения. На текущий момент никаких официальных судебных жалоб или обращений не поступало, все они, по большому счету, были бы обречены", - сказал Черненко.

Черненко подчеркнул, что отказ на Кубке конфедераций не означает отказ и на чемпионат мира. "Будет запущена новая процедура регистрации и соответственно проверки, всем болельщикам нужно ее пройти", - отметил Черненко.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном в транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и "аэроэкспрессах" (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций.

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