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FIDE готова помочь с внедрением уроков шахмат в российских школах

Спорт
29 августа, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам главы FIDE, больших денег на внедрение шахматной программы в школы не требуется

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Заседание Общественной палаты

Заседание Общественной палаты

© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) готова оказать помощь с внедрением обязательных уроков шахмат в российские школы. Об этом в ходе выступления в Общественной палате рассказал глава организации Кирсан Илюмжинов.

В середине июля Илюмжинов встретился с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой по поводу внедрения программы "Шахматы в школы". Ранее, в декабре 2016 года, к главе Минобрнауки с таким предложением обратился член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Внедрить новую дисциплину он предложил с 1 сентября нынешнего года.

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"В 2005 году я общался с Путиным по поводу внедрения шахмат в школы. Рассказал ему об этой инициативе. Сказал, что ни больших затрат, ничего особенного не надо. Я готов привлечь помощь от FIDE", - сказал Илюмжинов.

"В 2006 году президент РФ подписал соответствующее распоряжение. Сейчас 2017 год - шахматы в школы так и не введены. Хотя во многих странах мира такой шаг уже сделан", - добавил он.

По словам главы FIDE, больших денег на внедрение шахматной программы в школы не требуется. "Мы большая страна, ракеты, спутники запускаем в космос, а шахматы в школах не введены. Как бывший руководитель региона (Илюмжинов был президентом Калмыкии с 1993 по 2005 год - прим. ТАСС) говорю, что необходимые деньги для этого есть - нужно лишь волевое решение. Уже есть методические материалы, которые мы готовы распространять по школам", - отметил Илюмжинов.

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким представил презентацию программы введения шахмат в школы. "Только подумайте, если мы сегодня введем урок шахмат, то через десять лет у нас будут люди, которые сперва думают, а потом делают. Это же так важно", - отметил он.

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