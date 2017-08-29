Лыжница Йохауг не будет оспаривать решение КАС о продлении срока дисквалификации

ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады-2010 норвежская лыжница Тереза Йохауг не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), неделю назад продлившего срок ее дисквалификации с 13 до 18 месяцев. Об этом норвежскому порталу Nettavisen заявил менеджер спортсменки Йёрн Эрнст.

"Вероятность чего-либо добиться крайне мала, так что это будет только пустой тратой ресурсов. Оспаривать это решение не следует. Мы поставили точку, теперь Терезе необходимо сосредоточиться на другом", - сказал Эрнст журналистам. При этом он добавил, что свое мнение по вопросу о подаче апелляции еще должны высказать адвокаты лыжницы.

Ранее Йохауг и ее юристы заявили, что 18-месячная дисквалификация является "необъяснимым и непропорциональным" решением со стороны CAS, поскольку, как было установлено ранее, спортсменка по ошибке воспользовалась препаратом, содержавшим запрещенное вещество.

Суть вопроса

В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол - аналог мужского полового гормона тестостерона. Оно содержалось в мази для губ, которую лыжница использовала для лечения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он по невнимательности порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Как считает CAS, Йохауг сама должна была обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.

В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта (ФИС) обратилась в CAS с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации - норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Срок ее дисквалификации истечет 18 апреля 2017 года, таким образом, лыжница не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски". Она неоднократно заявляла о своей намерении вернуться в большой спорт после того, как срок дисквалификации истечет.