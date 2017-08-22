Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификации

ОСЛО, 22 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг шокирована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) продлить срок ее дисквалификации до 18 месяцев и считает вердикт несправедливым. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном адвокатом спортсменки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне во вторник увеличил срок дисквалификации Йохауг до 18 месяцев, что не позволит ей принять участие в Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года.

"Йохауг совершенно раздавлена этим решением, которое означает, что она пропустит Олимпиаду и весь следующий сезон. Она не понимает, как ее могут исключить на целых два сезона лишь за использование средства для губ, что не повлияло и не имело целью повлиять на ее спортивное результаты, а также было согласовано со специалистом", - говорится в документе.

Лыжница и ее юристы считают, что 18-месячная дисквалификация является "необъяснимым и непропорциональным" решением со стороны CAS, поскольку, как было установлено ранее, она по ошибке воспользовалась препаратом, содержавшим запрещенное вещество. В ближайшие дни спортсменка вместе со своими помощниками намерена подробно изучить решение, вынесенное судом в Лозанне. В заявлении также говорится о том, что Йохауг твердо намерена вернуться в большой спорт.

Суть вопроса

В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол - аналог мужского полового гормона тестостерона. Оно содержалось в мази для губ, которую лыжница использовала для лечения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он по невнимательности порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Как считает CAS, Йохауг сама должна была обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.

В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта обратилась в CAS с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации - норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Срок ее дисквалификации истечет 18 апреля 2017 года, таким образом, лыжница не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".