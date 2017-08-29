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Мустафина назвала причиной возвращения в гимнастику большое желание соревноваться

Спорт
29 августа, 20:27 UTC+3 ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго

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Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение вернуться в спорт потому, что соскучилась по соревнованиям и хочет проверить свои силы. Об этом она написала в своем Instagram.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что 22-летняя гимнастка, ставшая мамой в начале лета, возобновляет тренировки. Мустафина планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.

"Почему я решила вернуться в спорт? Да потому, что я скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желания проверить свои силы присутствует огромное, после травм получилось восстановиться. Интересно, получится ли после рождения Алисы, я надеюсь, что да", - написала Мустафина.

"Хочу сказать спасибо Федерации спортивной гимнастики России за то, что позволила мне начать тренироваться сразу на "Круглом" (база сборной России "Озеро Круглое" - прим. ТАСС), настрой боевой, желания - хоть отбавляй. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы", - добавила гимнастка.

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.

Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю скучаю по вам девчонки(отметила только кто есть на фото, вообще их на много больше), по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно желания проверить свои силы присутствует огромное) после травм получилось восстановиться, и интересно, получиться ли после рождения Алисы надеюсь что да) хочу сказать спасибо федерации спортивной гимнастики России, за то что позволили мне начать тренироваться сразу на круглом настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех))) Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы.

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)

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