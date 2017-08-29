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Дзюдоист Пуляев намерен прервать серебряную серию на ЧМ и завоевать золото в Баку

Спорт
29 августа, 20:37 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам россиянина, ему не хватило сил на финальную схватку ЧМ с японцем Хифуми Абэ

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Михаил Пуляев

Михаил Пуляев

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

БУДАПЕШТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский дзюдоист Михаил Пуляев намерен во что бы то ни стало прервать серию из трех серебряных наград, завоеванных на чемпионатах мира, и на следующем мировом первенстве в 2018 году в Баку все-таки стать обладателем золотой медали. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финала чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 66 кг, где он уступил японцу Хифуми Абэ.

Пуляев ранее становился серебряным призером чемпионатов мира в Челябинске в 2014 году и в Астане в 2015-м.

"Серебро в начале нового олимпийского цикла - это, конечно, хорошо, но золото было бы куда лучше. Обидно, мне всегда чуть-чуть не хватает для победы в финале. Не исключаю, что теперь у меня самая большая коллекция серебряных медалей в мире, - пошутил Пуляев. - Остается утешать себя тем, что три серебра подряд - это признак стабильности, и обязательно прервать эту серию на следующем чемпионате мира в Баку".

По словам 30-летнего дзюдоиста, он оставил немало сил в поединке за выход в финал с израильтянином Талем Фликером, который в итоге стал бронзовым призером турнира.

"Сил на решающую встречу не хватило, сильно выложился в схватке за попадание в финал. А что касается японцев, то они лидеры мирового дзюдо, с ними всегда тяжело. С соперником по финалу Абэ я недавно боролся в Японии, на декабрьском турнире серии "Большого шлема", и тоже проиграл. Они хороши в классических захватах, я тоже, поэтому с ними мне не очень комфортно бороться, и сегодня, если можно так сказать, Абэ меня в "классике" превзошел".

20-летний японец одержал верх над Пуляевым досрочно, на третьей минуте. "Мне не удалось взять практически ни одного захвата - соперник значительно моложе, резвее. А вот ему захват удался, в результате чего он бросил меня через спину. Думаю, нужно немного подтянуть психологию к следующим стартам". - подытожил российский дзюдоист.

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