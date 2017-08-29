Россиянин Пуляев завоевал серебро ЧМ по дзюдо в весе до 66 кг

ТАСС, 29 августа. Российский дзюдоист Михаил Пуляев уступил в финальной схватке в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.

В поединке за золото россиянин уступил японцу Хифуми Абэ.

Обладателями бронзовых наград стали грузин Важа Маргвелашвили и израильтянин Таль Фликер.

30-летний Пуляев стал трехкратным серебряным призером чемпионатов мира (2014, 2015, 2017) и бронзовым призером чемпионата Европы (2014).

Пуляев принес вторую медаль сборной России на текущем турнире. Ранее Наталья Кузютина выиграла бронзу (до 52 кг).

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.