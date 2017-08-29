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Россиянин Галанов вышел в полуфинал ЧМ по боксу, гарантировав бронзу

Спорт
29 августа, 20:52 UTC+3 ТАСС

В четвертьфинале 28-летний спортсмен победил итальянца Мануэля Каппаи

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ТАСС, 29 августа. Российский боксер Тамир Галанов вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории до 52 кг и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

В четвертьфинале 28-летний Галанов победил итальянца Мануэля Каппаи по очкам (5:0). Соперник россиянина по полуфиналу, который пройдет 1 сентября, определится позднее.

Четвертьфинальный бой позднее во вторник проведет еще один российский боксер Максим Бабанин (свыше 91 кг). Ранее в полуфинал вышел Евгений Тищенко (до 91 кг).

Галанов является серебряным призером чемпионата Европы 2011 года.

Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.

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