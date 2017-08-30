"СКА-Нефтяник" сыграет со шведским "Сандвикеном" в стартовом матче Кубка мира по бенди

ТАСС, 30 августа. Российский клуб "СКА-Нефтяник" из Хабаровска встретится со шведским "Сандвикеном" в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет в Сандвикене. Об этом стало известно после опубликования календаря соревнований на официальном сайте турнира.

Встреча группы D состоится 12 октября. Другими соперниками "СКА-Нефтяника" по группе стали шведские "Венерсборг" и "Сириус". "Уральский трубник" из Первоуральска сыграет в группе С вместе с финским клубом "Вейтера", шведскими "Болльнесом" и "Брубергом". Первый матч на турнире первоуральцы проведут против "Болльнеса".

Иркутская "Байкал-Энергия" сыграет в группе А вместе со шведскими клубами "Эдсбюн", "Вестерос" и "Ветланда". Первый матч на турнире "Байкал-Энергия" проведет против "Вестероса" 12 октября. "Енисей" в тот же день стартует на Кубке мира игрой против шведского клуба "Вилла-Лидчёпинг". Также в группу В вместе с красноярской командой попали норвежский "Стабек" и шведский "Хаммарбю".

Турнир пройдет с 12 по 15 октября. В нем будут участвовать 16 команд, разделенных на четыре группы. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей- офф.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году победителем турнира стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза выигрывал Кубок мира.