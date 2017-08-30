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Сейранов: отсутствие легкоатлетов не позволило сборной РФ попасть в тройку на Универсиаде

Спорт
30 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По итогам соревнований национальная команда завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей

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Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие легкоатлетов не позволило сборной России попасть в тройку лучших в общекомандном зачете летней Универсиады, которая прошла в Тайбэе. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

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Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года не попав в тройку. "Ощущение от выступления нашей команды неоднозначное, но лично я расстроен, огорчен. Мое мнение, что сборная России должна всегда быть в призовой тройке", - сказал Сейранов.

"Но ребят не в чем упрекнуть, тут сработало два фактора против нас, - отметил он. - Первый - отсутствие легкоатлетов. На прошлой Универсиаде они принесли 29 медалей, из них 12 золотых. Второй удар - мы знали, что Китай игнорирует Универсиаду, но то, что они привезут таких "пассажиров"..."

"Представьте, настольный теннис, а у китайцев только одно золото! В итоге все эти медали, которые должны были завоевать китайцы (бадминтон, роллерспорт, настольный теннис), разыграли между собой три азиатские страны: Япония, Южная Корея, Тайвань", - продолжил Сейранов.

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей. У японской команды - 37 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых наград. Вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30).

"А по общему количеству медалей мы вторые - выше только Япония. При этом Япония, Южная Корея, Тайвань выступали на две трети основными составами, готовясь к Олимпиадам. Такого отношения к Универсиадам Япония никогда прежде не показывала, - заявил собеседник ТАСС. - Обидно, что в итоге остались на четвертом общекомандном месте, работали все с большой самоотдачей - все члены сборной".

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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