Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 году

Спорт
30 августа, 14:54 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что поединок между спортсменами должен состояться 12 ноября текущего года в Брисбене

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 30 августа. Бой-реванш между филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном может пройти в 2018 году. Об этом сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо, слова которого приводит портал Boxingscene.

Ранее сообщалось, что поединок между 38-летним филиппинцем и 29-летним австралийцем должен состояться 12 ноября текущего года в Брисбене.

"Мэнни еще не решил, когда лучше провести бой, - в этом году или в следующем, - сказал Арум. - Если он решит боксировать в 2018 году, мы подберем подходящего соперника для Хорна в этом году".

Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой хозяина ринга по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.

В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Смотрите также

Боксеры Пакьяо и Хорн проведут матч-реванш в Брисбене

Переговоры о бое Пакьяо в России приостановлены

Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеру

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
4
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
5
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама