Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 году

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Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 годуСпорт 30 августа, 14:54
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ТАСС, 30 августа. Бой-реванш между филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном может пройти в 2018 году. Об этом сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо, слова которого приводит портал Boxingscene.
Ранее сообщалось, что поединок между 38-летним филиппинцем и 29-летним австралийцем должен состояться 12 ноября текущего года в Брисбене.
"Мэнни еще не решил, когда лучше провести бой, - в этом году или в следующем, - сказал Арум. - Если он решит боксировать в 2018 году, мы подберем подходящего соперника для Хорна в этом году".
Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой хозяина ринга по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.
В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.