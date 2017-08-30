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СМИ: "Лестер" отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в "Халл"

Спорт
30 августа, 14:59 UTC+3 ТАСС

Нигерийский форвард с 2012 по 2016 год играл в московском клубе под руководством нынешнего главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого

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Ахмед Муса

Ахмед Муса

© EPA/TIM KEETON

ТАСС, 30 августа. Нигерийский нападающий английского футбольного клуба "Лестер" Ахмед Муса, ранее выступавший в российском ЦСКА, близок к переходу на правах аренды в английский "Халл", главным тренером которого является Леонид Слуцкий. Об этом сообщает британская газета Leicester Mercury.

"Лестер" и "Халл" провели переговоры и близки к завершению сделки. 24-летний Муса отправится в "Халл" в аренду сроком на один сезон. Летнее трансферное окно закроется в четверг.

Муса с 2012 по 2016 год играл в московском ЦСКА под руководством нынешнего главного тренера "Халла" Слуцкого.

Муса перешел из ЦСКА в "Лестер" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в премьер-лиге чемпионата Англии (семь - в стартовом составе) и забил два мяча. В нынешнем сезоне он сыграл в одной встрече Кубка страны и забил гол. За армейцев он выступал на протяжении четырех лет, за это время сыграл за московский клуб 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 54 гола.

"Халл" после пяти туров имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

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