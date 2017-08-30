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СМИ: "Спартак" ведет переговоры с "Ромой" о переходе футболиста Эль-Шаарави

Спорт
30 августа, 16:01 UTC+3 ТАСС

Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в €15 млн

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Стефан Эль-Шаарави

Стефан Эль-Шаарави

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 30 августа. Московский "Спартак" хочет приобрести нападающего итальянской "Ромы" Стефана Эль-Шаарави. Об этом сообщает портал Pagineromaniste.

По информации портала, трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в €15 млн, а первое предложение москвичей "Рома" отвергла.

Летнее трансферное окно в Европе закрывается в ночь на 1 сентября.

В минувшем сезоне игрок провел в составе "Ромы" 44 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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