СМИ: "Спартак" ведет переговоры с "Ромой" о переходе футболиста Эль-Шаарави

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ТАСС, 30 августа. Московский "Спартак" хочет приобрести нападающего итальянской "Ромы" Стефана Эль-Шаарави. Об этом сообщает портал Pagineromaniste.
По информации портала, трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в €15 млн, а первое предложение москвичей "Рома" отвергла.
Летнее трансферное окно в Европе закрывается в ночь на 1 сентября.
В минувшем сезоне игрок провел в составе "Ромы" 44 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.