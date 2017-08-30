Матч второго круга РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 26 ноября

ТАСС, 30 августа. Матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится 26 ноября. Календарь осенней части чемпионата России опубликован в среду на сайте РФПЛ.

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" начнется в 19:00 мск. В первом круге в матче четвертого тура "Зенит" на своем поле разгромил красно-белых со счетом 5:1.

"Спартак" и ЦСКА сыграют в матче 20-го тура РФПЛ 10 декабря. Начало матча в 16:30 мск. В матче команд в первом круге (шестой тур) победу на своем поле одержал ЦСКА со счетом 2:1.

"Спартак" является действующим чемпионом России. "Зенит" лидирует в чемпионате нынешнего сезона после восьми туров. В активе санкт-петербругской команды 20 очков. "Спартак" занимает девятое место (9 очков), ЦСКА - шестое (13).