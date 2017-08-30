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Жигулев: молодежной сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл ЧЕ

Спорт
30 августа, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

21-летний футболист также отметил, что сборная России постарается удивить команду Армении

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Молодежной сборной России не принципиально, против какой команды стартовать в отборочном цикле чемпионата Европы. Об этом журналистам заявил полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев.

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В четверг российская "молодежка" проведет матч отборочного этапа молодежного чемпионата Европы 2019 года против команды Армении.

"Сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл. У нас есть задача отобраться на чемпионат Европы, поэтому нам не принципиально, против какой команды играть первый матч отборочного цикла. Настроение в команде отличное. Мы максимально настроены на матч против команды Армении, уверен, что все готовы к игре", - сказал Жигулев.

21-летний полузащитник также отметил, что сборная России постарается удивить команду Армении. "Разбирали сегодня соперника. Да, на бумаге мы фавориты, но ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Постараемся сыграть в свой футбол, удивить соперника и одержать победу", - сказал Жигулев.

Матч пройдет на московском стадионе "РЖД-Арена". Игра начнется в 19:00 (мск).

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