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Черчесов: футболисты сборной России могут посетить матч молодежной команды 31 августа

Спорт
28 августа, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Молодежная команда проведет матч против сборной Армении на "РЖД-Арене" в Москве

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует привести футболистов команды на матч отборочного этапа молодежного чемпионата Европы 2019 года Россия - Армения, который состоится 31 августа. Об этом специалист сообщил журналистам.

Молодежная команда проведет матч против сборной Армении на "РЖД-Арене" в Москве.

"Думаю, я посещу игру молодежной команды. Хотелось бы вывести всю команду туда, потому что у нас будет утренняя тренировка, посмотрим по ситуации. А так у молодежки будет день в Новогорске, мы пообщаемся с Бушмановым, но все равно всегда находимся на связи и всю информацию получаем", - сказал Черчесов.

Сбор национальной команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали игроки, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

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