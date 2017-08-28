Черчесов: футболисты сборной России в ходе сбора постепенно привыкают друг к другу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Футболисты сборной России постепенно привыкают друг к другу в ходе тренировочного сбора национальной команды. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Хорошее впечатление от тренировки, потому что погода футбольная, поле хорошее, за что спасибо динамовцам, которые его подготовили. У футболистов хороший настрой, понятно, что кто-то вчера играл - они меньше тренировались, а остальные больше, поэтому все идет свои чередом. Не скажу, что есть какая-то нервозность, но каждый оглядывается, потому что игроки друг друга еще не так хорошо знают, привыкают друг к другу", - сказал Черчесов.

"Сейчас у нас есть тренировочные дни, определенные тесты, которые будем проводить, чтобы понять, кто в каком состоянии. В конце будет матч, к которому мы будем готовиться, как к обычной контрольной игре с желанием сыграть и подобрать футболистов правильно - не так, что все приехали, значит, будут играть, ведь все идет своим чередом. Кто будет достоин, тот и будет играть", - отметил тренер.

По его словам, во вторник в расположение сборной должен вернуться вратарь Андрей Лунев, ранее почувствовавший боль в колене. "Андрей Лунев утром улетел в Италию, его [колено] проверили. Завтра он приезжает сюда, мы пообщаемся, посмотрим, на что он готов. У него, как и у Далера Кузяева и

Марио Фернандеса, которые сегодня меньше тренировались, свои нагрузки, поэтому надо внимательно за всем следить, чтобы нормально футболистов подвести к игре", - подчеркнул Черчесов.

Россияне изначально должны были проводить товарищеские игры в рамках одной из европейских отборочных групп чемпионата мира, однако после включения в число участников сборных Гибралтара и Косова РФС был вынужден искать соперников сам.