Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку в первый день сбора

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе на сборе перед матчем с московским "Динамо". Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Сбор национальной команды начался в понедельник. Занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба "Динамо" в Новогорске.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не получавшие вызов в национальную команду.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо", который состоится на стадионе "Арена-Химки". Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил ТАСС, что вход на матч будет бесплатным.