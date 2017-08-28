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Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку в первый день сбора

Спорт
28 августа, 17:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба "Динамо" в Новогорске

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе на сборе перед матчем с московским "Динамо". Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Сбор национальной команды начался в понедельник. Занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба "Динамо" в Новогорске.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не получавшие вызов в национальную команду.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо", который состоится на стадионе "Арена-Химки". Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил ТАСС, что вход на матч будет бесплатным.

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