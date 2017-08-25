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Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября

Спорт
25 августа, 11:16 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет в Москве

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Москве. Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион "Лужники" после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

Ближайший сбор команды России пройдет с 28 августа по 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". Данная встреча станет первой для сборной России после выступления на Кубке конфедераций, который прошел в июне-июле в России. На турнире команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы.

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