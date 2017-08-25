Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября

ТАСС, 25 августа. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Москве. Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион "Лужники" после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

Ближайший сбор команды России пройдет с 28 августа по 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". Данная встреча станет первой для сборной России после выступления на Кубке конфедераций, который прошел в июне-июле в России. На турнире команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы.