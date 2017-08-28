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Черчесов: игра с "Динамо" - разовая акция, неправильно проводить сбор без матчей

Спорт
28 августа, 19:12 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 28, августа. /ТАСС

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Матч против московского футбольного клуба "Динамо" является разовой акцией для сборной России, потому что проводить тренировочный сбор без контрольных игр неправильно. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Россияне изначально должны были проводить товарищеские игры в рамках одной из европейских отборочных групп чемпионата мира, однако после включения в число участников сборных Гибралтара и Косова РФС был вынужден искать соперников сам. Таким образом 3 сентября россияне проведут контрольный матч против московского "Динамо".

"Возникла такая ситуация, спасибо динамовцам, что они с нами играют. Просто, наверное, неправильно, проводить сбор и не сыграть ни с кем в конце, не почувствовав друг друга. Понятно, что это разовая акция, поэтому в следующий раз, когда мы будем хозяевами чемпионата мира и у нас опять будут проблемы со спарринг-партнерами, тогда снова сыграем. Но когда это будет, я не знаю, потому что в следующие разы мы будем играть в группе", - сказал Черчесов.

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске. В состав национальной команды попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в сборную или приглашавшиеся нерегулярно.

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