Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений размещены на сайте кабмина.

Премьер отметил достижения гимнасток Юлии Бравиковой и Екатерине Селезневой, а также женской сборной РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершается 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко