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Медведев поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в Тайбэе

Спорт
30 августа, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Премьер отметил достижения гимнасток Юлии Бравиковой и Екатерине Селезневой, а также женской сборной РФ по художественной гимнастике

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений размещены на сайте кабмина.

Премьер отметил достижения гимнасток Юлии Бравиковой и Екатерине Селезневой, а также женской сборной РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершается 30 августа.

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