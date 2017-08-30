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Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в Тайбэе

Спорт
30 августа, 16:21 UTC+3 ТАСС

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете

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© Universiade Organzing Commit

ТАСС, 30 августа. Двадцать девятая летняя Универсиада завершилась в Тайбэе в среду. Торжественная церемония закрытия соревнований прошла на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тыс. зрителей.

"Дорогие сограждане, мы сделали это, - обратился в начале речи к жителям Тайваня главы тайваньской администрации Чэнь Цзяньжэнь. - После 12 интенсивных соревновательных дней сегодняшняя церемония закрытия становится прекрасным окончанием Универсиады в Тайбэе. Жители Тайбэя показали себя доброжелательными хозяевами и восторженными болельщиками лучших спортсменов мира, я надеюсь, у наших гостей остались только положительные впечатления". Также он поблагодарил Международную федерацию студенческого спорта (FISU) и президента организации Олега Матыцина за помощь и поддержку, оказанную в последние шесть лет.

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"Вы, спортсмены, стали настоящими звездами последних двенадцати дней, вы вдохновляли нас, спасибо вам. Я знаю, что сейчас вы отправитесь домой, но оставите в сердце частичку Тайбэя и его жителей", - заявил Матыцин. Также президент FISU поблагодарил оргкомитет Универсиады в Тайбэе, волонтеров, работавших на Играх, болельщиков за прекрасно проведенные Студенческие игры. Также с речью на церемонии выступили мэр города Тайбэй Кэ Вэньчжэ.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состояла из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете. На первой строчке расположилась сборная Японии (37-27-37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30).

Следующая Летняя Универсиада пройдет в итальянском Неаполе в 2019 году. Также в 2019 году пройдет Зимняя Универсиада. Ее примет российский Красноярск.

Российские спортсмены приняли участие во всех видах программы, кроме легкой атлетики и бильярда. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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