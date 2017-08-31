Кабаева считает, что выбор ее послом мировой гимнастики является данью уважения РФ

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает, что выбор ее послом чемпионата мира по художественной гимнастике и послом Международной федерации гимнастики (FIG) можно расценивать как дань уважения России, имеющей огромные победные традиции в этом виде спорта. Об этом она сообщила журналистам.

В июле Кабаева была выбрана первым в истории послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в Италии. Основная миссия посла заключается в популяризации и продвижении художественной гимнастики на международном уровне.

"Я уверена, что спорт должен находиться вне политики, - сказала Кабаева. - Для меня стало большой честью, что мне, представительнице России, предложили занять такой пост - стать послом Международной федерации гимнастики. И неважно, кто его занимает: я или другая российская гимнастка. Но то, что именно представительнице России доверили занять эту должность, означает, что нашу страну признают".

"Я спросила у президента FIG Моринари Ватанабэ, где тренируется девочка из Японии, которая заняла третье место на чемпионате мира (Кахо Минагава - прим. ТАСС), а он ответил - в Новогорске. Я знаю, что сборная команда Японии постоянно ездит к нам, из Южной Кореи к нам приезжают, из Америки. Мы все равно делимся со всем миром своим опытом, поэтому на нас нужно не обижаться, а говорить спасибо - мы же воспитываем себе конкурентов, но при этом и сами не расслабляемся", - добавила Кабаева.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.