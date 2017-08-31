Кабаева выступает за усложнение программ в современной художественной гимнастике

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ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева приветствует введение правил в художественной гимнастике, согласно которым спортсменки теперь не должны заранее объявлять судьям, какие элементы они покажут в своем выступлении, а могут импровизировать на помосте и показывать лучшее из того, что умеют. Как заявила Кабаева журналистам, она является активной сторонницей усложнения программ гимнасток.
"Я считаю, что это здорово, когда нет преград и границ: спортсменка может импровизировать, а судьи оценивают только то, что она делает, - заметила Кабаева. - Но я бы еще добавила побольше трудности. А вот эта танцевальная "водичка" может быть и хороша, но художественная гимнастика все-таки является спортом высших достижений".
"Когда мы выступали, то делали 18-19 элементов за полторы минуты. Сейчас гимнастки делают намного меньше - 10 обязательных элементов. А то, что убрали карточки, это здорово. Это позволяет гимнасткам постоянно двигаться вперед и не бояться ничего", - подытожила Кабаева.
В Италии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, турнир завершится 3 сентября.