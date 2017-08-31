Алина Кабаева заявила, что является сторонником мужской художественной гимнастики

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира, обладательница золотой медали Олимпиады-2004 Алина Кабаева выступает за развитие мужской художественной гимнастики, но идти следует по пути, который выбрали в Японии. Об этом Кабаева рассказала журналистам.

"Я положительно отношусь к мужской художественной гимнастике, но только к той, которую культивируют в Японии, - сказала Кабаева. - Как вы знаете, у нас есть два направления: испанская мужская художественная гимнастика и японская ритмическая гимнастика. У японцев она похожа на спортивную гимнастику, она более мужественная. Так вот я именно за эту гимнастику".

"Все новое интересно. Ведь художественная гимнастика является относительно молодым видом спорта, вошла в олимпийскую программу в восьмидесятых годах. В нашем виде спорта прибавится мужества. Это красиво и правильно", - заключила Кабаева.

Кабаева является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в Италии.