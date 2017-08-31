Кабаева призвала чемпионок мира сестер Авериных не останавливаться на достигнутом

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева очень рада успеху Дины и Арины Авериных, принесших в среду России две золотые медали чемпионата мира - 2017, она призвала сестер не останавливаться на достигнутом. Об этом Кабаева рассказала журналистам.

В среду на чемпионате мира в Италии Дина Аверина в упражнениях с обручем заработала 19,100 балла. Второе место с 19,000 балла заняла ее сестра Арина, бронза у японки Кахо Минагавы (17,700). Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, она заработала 18,950 балла. Второе место заняла Дина Аверина (18,700), третьей стала болгарка Невьяна Владинова (17,950).

"Я уже успела поздравить этих спортсменок, похвалила и сказала, чтобы они не останавливались на достигнутом. Завтра и послезавтра их ждут другие выступления на этом чемпионате", - сказала Кабаева.

"Когда два российских флага поднимались сегодня рядом, то, в первую очередь, я испытывала гордость, - продолжила Кабаева. - Гордость за девчонок, за Ирину Александровну [Винер-Усманову]. Мы приходим и уходим, а она остается. Воспитывает и тренирует сначала маленьких, а потом и больших звезд".

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.