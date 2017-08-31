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Арина Аверина сказала, что не настраивалась по-особенному на чемпионат мира

Спорт
31 августа, 0:54 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 31, августа. /ТАСС

Чемпионка мира сказала, что они с сестрой старались не накручивать себя перед крупным турниром

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ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом Арина Аверина в беседе с журналистами призналась, что они с сестрой Диной настраивались на чемпионат мира, который стал для них дебютным, как на обычное соревнование.

Арина Аверина в упражнениях с мячом заработала 18,950 балла. Второе место заняла Дина Аверина (18,700), третьей стала болгарка Невьяна Владинова (17,950).

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем, она заработала 19,100 балла. Второе место с 19,000 балла заняла Арина Аверина, бронза у японки Кахо Минагавы (17,700).

"Я знала, что Дина с обручем выступила чисто и хорошо, поэтому спокойно вышла и сделала мяч, - сказала Арина Аверина. - Особых сложностей не было, мы не настраивали себя так, будто нас ждет такое сложное состязание, как чемпионат мира. Ответственность большая, но стараемся настраиваться как на обычные соревнования".

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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