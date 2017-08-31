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Дина Аверина считает, что они с сестрой показали максимум в первый день ЧМ

Спорт
31 августа, 0:44 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 31, августа. /ТАСС

Сестры Аверины завоевали в среду два золота и два серебра на мировом первенстве по художественной гимнастике

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Дина Аверина

Дина Аверина

© Егор Алеев/ТАСС, архив

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем Дина Аверина считает, что в первый соревновательный день турнира она и ее сестра Арина, которая завоевала золото в упражнении с мячом, показали свой максимум. Такое мнение она высказала журналистам.

Дина Аверина в упражнениях с обручем заработала 19,100 балла. Второе место с 19,000 балла заняла ее сестра Арина, бронза у японки Кахо Минагавы (17,700). Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, она заработала 18,950 балла. Второе место заняла Дина Аверина (18,700), третьей стала болгарка Невьяна Владинова (17,950).

"Думаю, что мы сегодня сделали все, что могли, - считает Дина Аверина. - Нам повезло, что мы друг друга так поддерживаем. Мне очень понравилось, как радовались за нас наши болельщики и итальянская публика".

"Мы должны всегда держать высоко планку, а Россия должна быть всегда первой. Для этого нужно работать еще больше, чтобы все получилось. Когда я выиграла обруч, я была счастлива, а вот когда с мячом заняла второе место, была еще более счастливой, потому что понимала: у сестры есть золотая медаль, и у меня есть", - сказала Дина Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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