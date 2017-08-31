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"Гремио" объявил о переходе футболиста Педро Роши в "Спартак"

Спорт
31 августа, 4:33 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за нападающего €12 млн

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Педро Роша

Педро Роша

© EPA/SILVIO AVILA

ТАСС, 31 августа. Нападающий Педро Роша перешел из бразильского "Гремио" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

"Клуб благодарит футболиста за время, проведенное в "Гремио", и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

По информации портала Zerohora, "Спартак" заплатил за 22-летнего бразильца €12 млн.

В нынешнем сезоне Роша провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.

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