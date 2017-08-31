Футболист "Ростова" Эззатоллахи перешел в "Амкар" на правах аренды

СМИ: "Зенит" сделал запрос "Арсеналу" о возможном трансфере футболиста УилшираСпорт 31 августа, 14:17
Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 августа. Футбольный клуб "Амкар" арендовал у "Ростова" полузащитника Саида Эззатоллахи. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.
Аренда рассчитана до конца сезона.
Эззатоллахи перешел в "Ростов" в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском "Анжи". В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за "Ростов" ни в одном матче.
"Ростов" в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, "Амкар" - 16-е.