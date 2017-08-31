Футболист "Ростова" Эззатоллахи перешел в "Амкар" на правах аренды

ТАСС, 31 августа. Футбольный клуб "Амкар" арендовал у "Ростова" полузащитника Саида Эззатоллахи. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона.

Эззатоллахи перешел в "Ростов" в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском "Анжи". В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за "Ростов" ни в одном матче.

"Ростов" в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, "Амкар" - 16-е.